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Общество

Ранее получившим разрешение на работу предпринимателям повторно брать не надо

Предпринимателям, которые ранее получили разрешение на работу в комендатуре, повторно обращаться за ним не надо. Об этом 24.kg сообщил первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев.

«Разрешения, полученные по первому этапу возобновления экономической деятельности, считаются автоматически действительными и на втором. Субъектам нет необходимости обращаться повторно. У них есть QR-коды, они будут работать», — сказал он.

Алмаз Бакетаев добавил, что на сайте мэрии запущено электронное оформление заявок на получение разрешения на работу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152526/
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