09:08
USD 78.00
EUR 84.38
RUB 1.06
Общество

Из-за коронавируса откладывается поставка линейного ускорителя

Из-за распространения коронавируса поставка линейных ускорителей в Кыргызстан затягивается. Об этом 24.kg сообщил директор Национального центра онкологии и гематологии Эрнис Тилеков.

Напомним, ранее в правительстве сообщали, что его поставка запланирована на конец марта.

Читайте по теме
В правительстве сообщили, когда в Кыргызстан поставят линейный ускоритель

«Договор подписан, но из-за карантина все работы были приостановлены. Только недавно разрешили работать строителям. Сейчас начнется подготовка бункеров согласно требованиям МАГАТЭ. Там необходимо соблюсти все меры радиационной безопасности. Мы рассчитываем, что вся работа займет 45 дней», — отметил он.

Эрнис Тилеков добавил, что сами аппараты уже изготовлены. «Практически перед началом эпидемии у нас были представители завода. Они осмотрели помещение, где будут установлены два аппарата», — сказал директор центра.

По его словам, ожидается, что прием пациентов начнется уже в сентябре. Но все будет зависеть от дальнейшей ситуации с распространением коронавируса и действием ограничительных мер.

Напомним, в ноябре 2018 года Министерство здравоохранения объявило тендер на закупку двух линейных ускорителей. 11 апреля 2019 года заключен трехсторонний договор между Фондом обязательного медицинского страхования, Национальным центром онкологии и гематологии и ОсОО MN Medical OU на поставку двух комплектов линейных ускорителей на сумму $3 миллиона 874 тысячи 778. По условиям договора поставщику перечислено в качестве аванса $387 тысяч 477,8 (10 процентов от стоимости) напрямую со счета Центрального казначейства Министерства финансов.

Добавим, что компания Centerra Gold выделила $10 миллионов на покупку современного оборудования для онкологического центра, в том числе линейных ускорителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152518/
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
В правительстве сообщили, когда в Кыргызстан поставят линейный ускоритель
Фонд «Помогать легко» хочет вернуть депутатам деньги за линейный ускоритель
Деньги выделили, результата нет. Где линейный ускоритель для центра онкологии?
Линейные ускорители начнут работать в Кыргызстане в 2020 году
Линейный ускоритель. Договор на поставку оборудования подписали
Договор на поставку линейного ускорителя подпишут на следующей неделе
Стало известно, кто поставит Кыргызстану линейный ускоритель
Тендер на покупку линейных ускорителей завершен
Линейный ускоритель. Начался второй этап тендера
Линейный ускоритель. Комиссия отклонила все жалобы
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Запустят&nbsp;ли завтра в&nbsp;Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба Запустят ли завтра в Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба
За&nbsp;что и&nbsp;сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина За что и сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 71&nbsp;новый случай коронавируса (обновлено) В Кыргызстане зарегистрировали 71 новый случай коронавируса (обновлено)
Бизнес
Сотрудники &laquo;Керемет Банка&raquo; весь период карантина помогали нуждающимся Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
&laquo;Керемет Банк&raquo; поздравляет ветеранов и&nbsp;всех кыргызстанцев с&nbsp;9&nbsp;Мая! «Керемет Банк» поздравляет ветеранов и всех кыргызстанцев с 9 Мая!
12 мая, вторник
09:01
Из-за коронавируса откладывается поставка линейного ускорителя Из-за коронавируса откладывается поставка линейного уск...
08:59
Динара Аляева: Чиновники хотят отобрать здание детского хосписа
08:44
Били, душили. В Сузаке подозреваемый в убийстве заявил о пытках
08:32
Коронавирус в КР. Минздрав решил узаконить соблюдение временных санитарных норм
08:18
Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток намерены посетить Каната Сагымбаева
11 мая, понедельник
23:49
Определен самый продаваемый в мире с начала 2020 года смартфон
23:03
В Китае подвесной мост пошел волнами, когда на нем находились сотни машин
22:40
В Кыргызстан прибыла очередная партия медизделий из Китая
22:19
Из-за стройки в 12-м микрорайоне Бишкека разрушается тротуар