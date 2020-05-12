Из-за коронавируса откладывается поставка линейного ускорителя

Из-за распространения коронавируса поставка линейных ускорителей в Кыргызстан затягивается. Об этом 24.kg сообщил директор Национального центра онкологии и гематологии Эрнис Тилеков.

Напомним, ранее в правительстве сообщали, что его поставка запланирована на конец марта.

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«Договор подписан, но из-за карантина все работы были приостановлены. Только недавно разрешили работать строителям. Сейчас начнется подготовка бункеров согласно требованиям МАГАТЭ. Там необходимо соблюсти все меры радиационной безопасности. Мы рассчитываем, что вся работа займет 45 дней», — отметил он.

Эрнис Тилеков добавил, что сами аппараты уже изготовлены. «Практически перед началом эпидемии у нас были представители завода. Они осмотрели помещение, где будут установлены два аппарата», — сказал директор центра.

По его словам, ожидается, что прием пациентов начнется уже в сентябре. Но все будет зависеть от дальнейшей ситуации с распространением коронавируса и действием ограничительных мер.

Напомним, в ноябре 2018 года Министерство здравоохранения объявило тендер на закупку двух линейных ускорителей. 11 апреля 2019 года заключен трехсторонний договор между Фондом обязательного медицинского страхования, Национальным центром онкологии и гематологии и ОсОО MN Medical OU на поставку двух комплектов линейных ускорителей на сумму $3 миллиона 874 тысячи 778. По условиям договора поставщику перечислено в качестве аванса $387 тысяч 477,8 (10 процентов от стоимости) напрямую со счета Центрального казначейства Министерства финансов.

Добавим, что компания Centerra Gold выделила $10 миллионов на покупку современного оборудования для онкологического центра, в том числе линейных ускорителей.