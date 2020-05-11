В Центре охраны материнства и детства еще у двоих сотрудников выявили COVID-19

В поликлинике Национального центра охраны материнства и детства у двоих сотрудников подтвердился анализ на коронавирус. Информацию 24.kg подтвердил директор центра Камчыбек Узакбаев.

По его словам, заболели ЛОР-врач и акушерка.

«В поликлинике врач была консультантом отделения гематологии. При первом скрининге у нее анализ был отрицательным. Позднее она себя плохо почувствовала и повторно сдала анализ. Результат положительный. Заражение акушерки выяснилось при очередном скрининге. Их положили в инфекционную больницу, у всех контактных лиц взяли анализы на коронавирус, они отрицательные», — сказал он.

Камчыбек Узакбаев добавил, что сегодня сотрудники отделения гематологии, где ранее были выявлены больные медработники, пациенты и родители, повторно сдадут анализ на коронавирус. «Результаты будут завтра, после чего примем решение об открытии отделения», — добавил он.