В Минздраве рассказали, как произошло массовое заражение в джальской больнице

Пациенты отделения гематологии Центра охраны материнства и детства продолжают получать лечение. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, с 17 апреля по 4 мая в отделении находилась пациентка с ребенком. После выписки они направились в Тогуз-Тороуский район.

«У нее в профилактических целях взяли анализы на COVID для исключения заражения. После того как коронавирус подтвердился, в отделении были предприняты все необходимые мероприятия. Проверен весь персонал и больные. Сейчас семь человек в стационаре, санитарка и врач находятся в инфекционной больнице. Кроме того, сегодня в обсервации под наблюдением находится несколько пациентов и три мамы», — сказал Нурболот Усенбаев.

Напомним, случай массового заражения коронавирусом выявлен в филиале джальской больницы — в отделении гематологии НЦОМиД.