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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Выданные ранее комендатурой пропуска завтра станут недействительными

Пропуска, ранее выданные комендатурой Бишкека, сегодня после 00.00 станут недействительны. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По его словам, сегодня ночью комендатура прекращает свою работу, соответственно, надобности в пропусках уже не будет.

«На личном авто передвигаться по городу можно только по необходимости и в том случае, если автомобиль необходим вам для работы», — добавил Кубатбек Боронов.

Напомним, в Бишкеке сегодня снова начнут устанавливать санитарно-карантинные блокпосты. С завтрашнего дня в столице введут карантинный режим.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152371/
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