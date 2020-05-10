Прибывшие из Соль-Илецка кыргызстанцы пытаются сбежать из обсервации

Мигранты, которые прибыли из Соль-Илецка, нарушают правила обсервации. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, они не подчиняются требованиям врачей. «Мы вынуждены обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы навести порядок в обсерваторе. Были попытки побега. Данная категория прибывших мигрантов, не понимая серьезность ситуации для их же родственников, родителей, знакомых, противодействуют. Мы стараемся проводить разъяснительные работы. Ситуация пока находится под контролем», — сказал он.

Напомним, что 7 мая из Соль-Илецка в КР вернулся 541 кыргызстанец, у 55 из них диагностирован коронавирус.

На сегодня в Кыргызстане подтверждено 1 тысяча 2 случая заражения CОVID-19.