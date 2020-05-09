Медики пожаловались депутату. Ни выплат, ни средств индивидуальной защиты

Медики обратились с жалобой к председателю комитета по правопорядку Наталье Никитенко. Она рассказала 24.kg, чем недовольны врачи.

По ее словам, отношение к медицинским работникам остается отвратительным.

«До сих пор не произведены полностью обещанные выплаты, продолжаются заражения, неудовлетворительно обеспечение врачей необходимыми вещами. По сообщениям врачей, например, не везде есть элементарные условия для отдыха, полноценное трехразовое питание. Напоминаю всем ответственным лицам, что после окончания карантина и режима ЧП парламент и наш комитет по борьбе с коррупцией обязательно проведут проверку всех средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, и работы всех органов, ответственных за их распределение», — пообещала нардеп.

Напомним, ранее главный врач ЦСМ № 17 Гульнара Ташибекова сообщила, что врачам мобильных бригад Бишкека, которые работают с контактными лицами, не обеспечили условия.