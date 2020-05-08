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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врачам мобильных бригад в Бишкеке не обеспечили условия для изоляции

Врачам мобильных бригад Бишкека, которые работают с контактными лицами, не обеспечили условия. Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный врач ЦСМ № 17 Гульнара Ташибекова.

По ее словам, врачи бригад работают вахтовым методом по 14 дней. «Спят на кушетках по четыре человека, нет постельных принадлежностей, не обеспечивают едой, дают только обед, ни завтрака, ни ужина, ни душа, ни воды», — отметила она.

Гульнара Ташибекова добавила, что врачи должны соблюдать режим изоляции. «Они выезжают и днем и ночью, могут попасть в очаг. Они вообще не должны ни с кем соприкасаться. Почему к ним такое отношение?» — возмущена она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152216/
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