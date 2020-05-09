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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Голод в каждой второй семье. Гумпомощь не доходит до нуждающихся в жилмассивах

Сегодня ровно полтора месяца, как жители Бишкека, Оша, Джалал-Абада живут в режиме чрезвычайного положения.

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Районные штабы в столице продолжают оказывать помощь многодетным и малоимущим семьям, людям с инвалидностью и пенсионерам. Формируют и адресную помощь горожанам по линии ряда благотворительных фондов. Списки нуждающихся составляют совместно с районными акимиатами, управлением социального развития столичного муниципалитета и штабом волонтеров.

Однако далеко не все, действительно нуждающиеся семьи, получили хотя бы разовую поддержку от государства. А на днях стало известно, что мэрия Бишкека принуждает квартальных новостроек за свой счет покупать пакеты для продуктовых наборов, которые после раздают нуждающимся.

Журналисты 24.kg обошли некоторые районы и новостройки Бишкека и узнали, как кыргызстанцы переживают карантин. Досталась ли им гуманитарная помощь и сколько еще времени они готовы сидеть без работы.

Неприкаянные

В пригородных новостройках большая часть живущих — это социально уязвимые семьи. Часть этих жилмассивов все еще не имеет официального статуса. Город от них отмахивается. Их называют самозахватчиками. Не нужны они и органам власти Чуйской области.

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До введенного режима ЧП местные жители перебивались в основном случайным заработком: одни трудились в швейных цехах, другие занимались частным извозом, третьи каждое утро отправлялись на биржу труда в надежде получить хоть какую-нибудь работу, чтобы было на что купить кусок хлеба для большой семьи. Сегодня они все лишились заработка. И сколько еще просидят без средств к существованию, неизвестно.

«Государство бросило нас на произвол судьбы. Мы нужны только во время выборов», — сетуют жители новостроек, которые по несколько лет не могут добиться официального статуса.

По данным столичного муниципалитета, 47 жилмассивов города имеют официальный статус. Информации по другим новостройкам у мэрии нет. Квартальные жилых массивов отмечают, что власти помогают им по остаточному принципу.

«Ак-Бата»: помогли не всем

Квартальная новостройки «Ак-Бата» Жыпара Арстанбекова рассказала, что мэрия Бишкека ограничила количество гумпомощи для жителей этого жилмассива.

Мэрия попросила составить списки нуждающихся с тем условием, что их число не должно превышать 300 семей. Из-за этого многие не получили поддержку.

Жыпара Арстанбекова

Она также отметила, что в «Ак-Бате» проживает около двух тысяч семей, и все нуждаются в гумпомощи. Те, кто не получил продуктовые наборы, стали угрожать квартальной. Пришлось вновь обратиться к чиновникам муниципалитета, чтобы те выделили продукты.

За все время действия режима ЧП только 500 семей в «Ак-Бате» получили продуктовые наборы. Остальные остались ни с чем.

У Асель трое детей — двое дошкольного возраста, младшему всего три месяца. С мужем женщина развелась. Ей не помогли.

По словам Асель, до начала карантина поддержку ей оказывала мать, которая работает в России, но и там ввели карантинный режим. «Мы с детьми остались вообще без денег. От государства я не получила никакой помощи. Мне помогают некоторые неравнодушные соседи. Несколько раз квартальная передавала продукты и немного денег от волонтерских организаций», — рассказала она.

«Алтын-Казык»: помощь не дошла

«Алтын-Казык» образовали в 2005 году прямо рядом с городской свалкой. Новостройка не имеет официального статуса. Тем не менее здесь уже много лет проживает около 1 тысячи 500 семей.

«Если другим жилмассивам хоть как-то помогают, то сюда гумпомощь от государства вообще не дошла», — говорят местные жители.

Представитель интересов новостройки Светлана Аширалиева рассказала, что жители «Алтын-Казыка» не были готовы к продолжительному карантину.

Из-за того, что наши участки не узаконены, государство на нас не обратило никакого внимания, и помощи никакой не выделило. Люди буквально выживают.

Светлана Аширалиева

«Граждан вспоминают лишь в тот момент, когда проходят выборы депутатов или президента, чудесным образом появляются дополнительные списки, сыплют обещаниями. Но как только выборный процесс заканчивается, нас словно не существует», — сказала Светлана Аширалиева.

Гульмира Жунушева живет в «Алтын-Казыке» в двухкомнатном доме — в семье 10 человек. Двое детей с ограниченными возможностями здоровья, одному из которых требуется срочная операция по пересадке печени. От чиновников помощи женщина не получила. Оказали в поддержке продуктовыми пакетами волонтеры и спортсмены.

«Мурас-Ордо»: нет надежды

Пустой холодильник показала журналистам 24.kg и жительница новостройки «Мурас-Ордо». Женщина рассказала, что в начале карантина получила от государства мешок муки, но для того, чтобы прокормить четверых детей, этого оказалось мало. Заработать на другую еду сейчас она не может.

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Фото 24.kg. Практически пустой холодильник у жительницы новостройки
«Я воспитываю детей одна, муж погиб. Из-за карантина лишилась работы. Писала в мэрию, что нуждаюсь в помощи, но никто так и не ответил. Затем позвонила напрямую акиму района, он лишь сказал, что я уже получила муку и больше мне ничего не дадут. Обращалась к квартальной, та ответила, что меня нет в списке на получение гумпомощи», — рассказала женщина.

У меня уже нет никакой надежды, что наше правительство поможет мне и таким, как я.

Жительница жилмассива «Мурас-Ордо»

Женщина отметила, что в священный месяц Рамазан она не хочет говорить плохо о представителях органов местной и исполнительной власти. Выпрашивать продукты питания тоже не хочет. «Приходится не жить, а выживать. У нас нет миллионов, но как-то существуем благодаря богу только», — сказала она.

«Келечек»: голодаем

Мешок муки приходится делить с соседом жителю новостройки «Келечек» Рахатбеку Джеенбаеву. Вместе с женой и сыном они живут в маленьком домике. Оба супруга страдают различными заболеваниями: он — стенокардией и сахарным диабетом, ей недавно поставили диагноз «нервное расстройство». В доме нет телевизора. Смартфон семье тоже не по карману. Поэтому сын Рахатбека, который учится в четвертом классе, не может заниматься дистанционно.

Сегодня у семьи на обед одна лепешка с чаем.

«Наша семья получила мешок муки и два продуктовых набора за все время карантина. Но все уже закончилось. Муку мы делили с соседом, его семья тоже оказалась в трудном положении. Сейчас помогают соседи, некоторые готовят еду и приносят. Кто-то продукты передает, деньги. Я три раза в день должен получать инсулин, но сейчас мы не можем купить лекарства. Бывает, и голодаем», — говорит он.

«Ак-Жар»: нечего есть

Голодными ложатся спать иногда и дети Женишгуль Калыбаевой, жительницы новостройки «Ак-Жар». Женщина не скрывает своей злости на правительство Кыргызстана. По ее словам, из-за халатности властей сегодня народ голодает и находится на грани.

Разрешите уже наконец жителям работать. Семьям нечего есть.

Женишгуль Калыбаева

«Разовая гуманитарная помощь, которую я получила для своей семьи, закончилась быстро, а карантин постоянно продлевают», — сетует женщина.

«Скоро сентябрь, детей нужно одеть и обуть к учебному году. У нас уже накопилась куча долгов за коммунальные услуги. Это все правительство нам оплатит?» — задается вопросом Женишгуль Калыбаева.

«Калыс-Ордо»: до небожителей не достучаться

Уже второй месяц не могут достучаться до чиновников и жители «Калыс-Ордо». Все попытки получить помощь оказались тщетными.

«У нас с мужем трое детей. До карантина он работал, в принципе нам хватало. Сейчас ситуация резко поменялась. Я много писала и звонила на номера горячей линии по оказанию помощи, которые сообщали по телевизору, но по сей день никто не ответил», — рассказала местная жительница.

Семья Айгуль не состоит на учете как малоимущая. «Но сейчас мы оказались в трудной жизненной ситуации, а государство нас просто игнорирует. До введения карантина мы работали и платили налоги, никогда не задерживали взносы за коммунальные услуги, а сегодня от нас отворачиваются. Не знаю, сколько еще мы так протянем. Продуктов дома не осталось совсем, а долгов за это время скопилось много», — отметила женщина.

24.kg
Фото 24.kg. Продукты заканчиваются, холодильники пустеют

Муж отговаривал меня просить помощь от государства, говорил, что ничего не добьемся и справимся сами. Он был прав.

Жительница жилмассива «Калыс-Ордо»

Правительство вместе с республиканским штабом ежедневно информирует, сколько помощи роздано нуждающимся. Чиновники на местах делятся фотоотчетами, демонстрируя продуктовые пакеты — мука, макароны, растительное масло, крупы, сгущенка... Цифры озвучиваются огромные.

По факту получается другое: либо до тысяч людей помощь не доходит, либо ее катастрофически не хватает.

В мэрии Бишкека оправдываются, что не могут охватить всех, и раздают гумпомощь строго по отработанному графику и спискам, предоставленным МТУ. А нуждающиеся, не прекращая жалуются в СМИ с начала введенного режима ЧП. И звонков с просьбами о помощи меньше не становится. В каждом сообщении — крик отчаяния...
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152276/
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