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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке продолжают помогать малоимущим и многодетным семьям

Районные штабы продолжают оказывать моральную и материальную помощь многодетным и малоимущим семьям, семьям с ЛОВЗ и пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, формируется и адресная помощь горожанам по линии ряда благотворительных фондов. Эту поддержку получают жители столицы, у которых нет городской прописки, и они временно остались без работы. Более 100 нуждающихся семей жилмассива «Ак-Босого» получили корзины с продуктами от филиала международного гуманитарного общества Нuman Аppeal International U.E.A. Вчера 200 продуктовых корзин получили нуждающиеся семьи в жилмассивах «Арча-Бешик» и «Дордой».

Доставка продуктов питания продолжается, в ближайшее время гумпомощь получат еще 600 семей.  Кувейтский благотворительный фонд «Центр Ас-Сафа» тоже передал продуктовые наборы более тысячи семьям.

Списки нуждающихся горожан формируют совместно с районными акимиатами и управлением социального развития столичного муниципалитета, штабом волонтеров при муниципалитете.

На 4 апреля по мешку муки получили 710 нуждающихся семей Первомайского района, 386 семей Ленинского, 636 семей Октябрьского и 1 тысяча 186 семей Свердловского.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149180/
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