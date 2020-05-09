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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Состояние прооперированного пограничника крайне тяжелое

Министерство здравоохранения сообщило о состоянии четверых пострадавших в ходе перестрелки на кыргызско-таджикской границе в местности Чек.

По данным ведомства, трое из них госпитализированы.

Один после оказания первичной медико-санитарной помощи в удовлетворительном состоянии отправлен на амбулаторное лечение.

На сегодня находятся в стационаре:

25-летний военнослужащий ГПС с диагнозом «огнестрельное ранение грудного отдела позвоночника», «огнестрельное ранение брюшной полости и таза». Проведена операция, состояние оценивается как крайне тяжелое.

У 24-летнего пограничника диагноз «огнестрельное ранение грудной клетки». Проведена операция, состояние средней тяжести, стабильное.

23-летний солдат госпитализирован с диагнозом «огнестрельное сквозное ранение грудной клетки». Проведена первичная хирургическая обработка раны, состояние средней тяжести, стабильное.

Все пострадавшие находятся под медицинским наблюдением, лекарственные средства и изделия медицинского назначения, компоненты крови имеются в достаточном объеме.

Отмечается, что из Ошской межобластной объединенной больницы в Баткенскую областную объединенную больницу прибыла бригада врачей в составе нейрохирурга, торакального хирурга и реаниматолога.

Напомним, военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152273/
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