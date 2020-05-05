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Бишкекводоканал требует от горожан заплатить за поливную воду до сентября

Бишкекводоканал требует оплатить квитанции за поливную воду с мая по сентябрь. Об этом написали пользователи Facebook в группе «Черный список — нам не понравилось».

Горожане возмущены такими действиями властей в период, когда многие люди остались без заработка.

«Должны заплатить за воду для якобы поливки зеленых насаждений, которых просто нет у многих моих соседей. Это напоминает мне времена, когда мы платили за одну секунду разговора, когда сидели без света и собирали кизяк», — отметил пользователь под ником Жаке Маке.

с Facebook
Фото с Facebook . Бишкекводоканал требует оплатить квитанции за поливную воду с мая по сентябрь

Ссылка: https://24.kg/agent_024/151956/
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