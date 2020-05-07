На борьбу с коронавирусом Кыргызстану выделят еще $1,38 миллиона

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предоставляют Кыргызстану $1,38 миллиона для борьбы с COVID-19. Об этом на брифинге сообщил директор организации по Центральной Азии Даниэль Сингер.

По его словам, средства планируют потратить на приобретение оборудования, реагентов, обучение медработников и поддержку Минздрава для защиты здоровья населения Кыргызстана.

Даниэль Сингер отметил, что новое оборудование позволит расширить возможности страны на проведение тестирования граждан на COVID-19, в том числе приезжающих в страну.

«Мы надеемся, что сможем использовать многие годы сотрудничества для разработки наиболее эффективных мер в реагировании на COVID-19», — отметил он.

Даниэль Сингер добавил, что офис CDC в Бишкеке работает уже более 10 лет. «Мы не являемся организацией по развитию или поддержке, мы организация здравоохранения, наша основная цель — установить отношения для развития науки, общественного здравоохранения, реагирования на болезни», — сказал он.