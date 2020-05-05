В Нарынской области поймали снежного барса, напавшего на домашний скот

В Нарынской области поймали снежного барса. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ).

По ее данным, животное накануне обнаружил местный житель села Эмгек Талаа Нарынского района на перевале Тескей-Торпо, когда барс поедал теленка.

«На место обнаружения сразу прибыла оперативная группа из числа сотрудников департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий ГАООСиЛХ. Совместно с ветврачами они в тот же день проверили состояние здоровья барса. Выяснилось, что это пожилой самец. Он был слаб, хромал на одну ногу и плохо видел», — отметили в ведомстве.

В ГАООСиЛХ отметили, что по состоянию здоровья и возраста снежный барс самостоятельно не может охотиться. Предположительно, это и стало причиной нападения на домашний скот.

Пойманного барса сотрудники доставили в реабилитационный центр НАБУ-Кыргызстан в селе Ананьево Иссык-Кульской области.

«В настоящее время снежный барс почти восстановился и чувствует себя намного лучше, питается хорошо и находится под постоянным наблюдением ветеринарных врачей. Сегодня из Бишкека поедет группа ветеринарных врачей и проведет дополнительное полное обследование барса», — отметили в ГАООСиЛХ.

Напомним, что это третий снежный барс, пойманный в Кыргызстане с начала года. 9 января раненого барса нашли на дереве в лесу в Таласской области. Его перевезли в Бишкек и провели операцию. Животное назвали Жаабарс. Он ослеп на оба глаза.

Второго барса нашли в Нарынской области. Хищник пытался напасть на скот, но его напугали собаки. Животное спряталось в сарае. После осмотра выяснилось, что это самка примерно 11-12 лет. Ее назвали Ак-Моор и доставили в реабилитационный центр в селе Ананьево.