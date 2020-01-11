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Общество

Еще одного спасенного барса доставили в Бишкек

Еще одного спасенного барса доставили в Бишкек из Нарынской области. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь немецкого Союза охраны природы в Кыргызстане (NABU) Зарина Эсенбаева.

По ее данным, жители Джумгала заявили группе «Барс», что обнаружили зверя.

«Сотрудники NABU и Госагентства охраны окружающей среды выехали на место и нашли истощенное животное в сарае», — отметила Зарина Эсенбаева.

По словам хозяина сарая, барс хотел напасть на скот, но его напугали собаки. Хищник забежал в открытую дверь сарая и больше не пытался убежать.

Житель отогнал собак и сразу сообщил местному охотоведу, а затем и группе «Барс».
Хищника привезли в офис NABU-Кыргызстан в столице, где его осмотрел ветеринар Бакыт Ажыбеков.

По его словам, барсу предположительно 11-12 лет. Это пожилой возраст. У него отсутствуют три клыка.

«Это говорит о том, что он не сможет самостоятельно охотиться. Состояние ниже среднего, требуются хороший уход и присмотр врачей. Барс поел, рычит на окружающих и находится в стрессовом состоянии», — добавил ветеринар.

Накануне из Таласской области в Бишкек доставили раненого барса. Вчера его прооперировали — извлекли часть дробинок. Хищнику предстоит пройти еще одну операцию.
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