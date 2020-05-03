Проверят и оценят каждого. В МВД сообщили, как заплатят милиционерам надбавки

Выплата надбавок сотрудникам, работающим в режиме ЧП, будет осуществлена после расчетов, проверок и уточнений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что вопрос надбавок рассмотрит специальная комиссия МВД после завершения чрезвычайного положения. Сформированными рабочими группами делаются расчеты, которые передадут в Минфин.

«В МВД создана и работает рабочая комиссия, в составе которой 12 руководителей служб. Задачей рабочей комиссии является определение и оценка работы каждого сотрудника в период режима ЧП. Список личного состава МВД и внутренних войск, задействованных во время режима чрезвычайного положения, утверждается комендантами. Решение комиссии будет принято 10 мая», — сообщили в МВД.

В ведомстве просят не путать и не сравнивать нынешнее чрезвычайное положение с ЧП, введенным в 2010 году во время Ошских событий.

Напомним, ранее сотрудники силовых структур пожаловались на то, что им до сих пор не выплатили надбавки за работу в режиме ЧП. Позже премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что милиционеры сами отказались от денег.