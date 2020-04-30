Сотрудники органов внутренних дел отказываются от дополнительных выплат во время пандемии. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

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Он отметил, что, несмотря на отказ, компенсация будет выплачена.

«Мы благодарны всем, кто пытается поддержать нас в такое время. Милиционеры тоже, понимая ситуацию, отказываются, но мы все равно выплатим», — заявил глава кабмина.

Отметим, ранее в 24.kg обратилась супруга одного из сотрудников правоохранительных органов. Она сообщила, что милиционеры так и не получили обещанные надбавки к заработной плате.