19:07
USD 78.94
EUR 85.79
RUB 1.07
Власть

Милиционеры отказываются от выплат — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев

Сотрудники органов внутренних дел отказываются от дополнительных выплат во время пандемии. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Читайте по теме
В Кыргызстане обещанные компенсации милиционерам так и не выплатили

Он отметил, что, несмотря на отказ, компенсация будет выплачена.

«Мы благодарны всем, кто пытается поддержать нас в такое время. Милиционеры тоже, понимая ситуацию, отказываются, но мы все равно выплатим», — заявил глава кабмина.

Отметим, ранее в 24.kg обратилась супруга одного из сотрудников правоохранительных органов. Она сообщила, что милиционеры так и не получили обещанные надбавки к заработной плате.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151564/
просмотров: 2593
Версия для печати
Материалы по теме
Надбавки от 100 до 500 сомов получили медики скорой помощи в Бишкеке
В Кыргызстане обещанные компенсации милиционерам так и не выплатили
В Токтогуле милиционер угрожал постовым за то, что не пропустили его
Ради надбавок в регионах приписывают врачей, якобы борющихся с коронавирусом
Неси мне шашлык. Женщина на карантине устроила скандал из-за условий содержания
Милиция отпустила пьяного виновника ДТП. Пострадавший обратился в прокуратуру
Заключенный исправительной колонии пожаловался на пытки со стороны милиции
Милиционеров, отказавших в регистрации заявления о краже, будут судить
Чистка милицейских рядов. Уволены 155 сотрудников МВД Кыргызстана
В Кыргызстане по делу о пытках пострадавшие получат 200 тысяч сомов
Популярные новости
Детские сады и&nbsp;школы начнут работу только после снятия режимов&nbsp;ЧП и&nbsp;ЧС Детские сады и школы начнут работу только после снятия режимов ЧП и ЧС
Кыргызстан не&nbsp;достиг пика заболеваемости коронавирусом Кыргызстан не достиг пика заболеваемости коронавирусом
Парламент рассмотрит вопрос о&nbsp;режиме чрезвычайного положения 30&nbsp;апреля Парламент рассмотрит вопрос о режиме чрезвычайного положения 30 апреля
Кубатбек Боронов: Мы&nbsp;уже подготовились к&nbsp;возможной второй волне коронавируса Кубатбек Боронов: Мы уже подготовились к возможной второй волне коронавируса
Бизнес
Коронавирус и&nbsp;домашние животные: как обезопасить себя и&nbsp;питомца Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца
Гюльшат Асылбаева: Обменные бюро могут преобразоваться в&nbsp;другие формы Гюльшат Асылбаева: Обменные бюро могут преобразоваться в другие формы
Что такое фитр-садака и&nbsp;как ее&nbsp;оплатить во&nbsp;время&nbsp;ЧП? Что такое фитр-садака и как ее оплатить во время ЧП?
Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не выходя из дома!
30 апреля, четверг
19:02
Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и...
19:00
Цифра дня. 17 тысяч 43 ребенка родились в Кыргызстане за время карантина
18:28
Бензин и дизтопливо в мае могут подешеветь на 2 сома
18:07
Длинные майские выходные. В Минтруда рассказали, кто будет отдыхать
18:02
Милиционеры отказываются от выплат — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев