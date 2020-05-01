С блогером из Таласа провели профилактическую беседу и отпустили домой

Пользователя Facebook Чынарбека Шабдан уулу (Ali Shabdan), которого задержали и доставили на допрос в УВД Таласа из-за публикаций в соцсетях, отпустили домой. Об этом сообщает УВД региона.

По данным милиции, в социальных сетях Чынарбек Шабдан уулу распространил видео с участием милиционеров. «Сотрудники одной из оперативных служб областной милиции проводили мероприятия на основании соответствующего письменного поручения из УВД. Действовали они в рамках закона, и никаких нарушений с их стороны не было. С доставленным в УВД гражданином проведена профилактическая беседа, после чего он отпущен домой», — подчеркнули в УВД.

Ранее сообщалось, что милиционеры вручили Чынарбеку Шабдан уулу поручение ГКНБ, в котором указано, за какие публикации его привлекают. В соцсетях опубликовано видео задержания.