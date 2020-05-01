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Общество

Кыргызстанца задержали и доставили на допрос из-за публикаций в Facebook

Пользователя Facebook Чынарбека Шабдан уулу (Ali Shabdan) задержали и доставили на допрос в УВД Таласа из-за публикаций в соцсетях. Об этом сообщил он сам.

Отметим, что на своей странице Ali Shabdan критиковал действия властей КР, а также делился публикациями и карикатурами других пользователей.

Уточняется, что сегодня жителя Таласа забрали на допрос сотрудники милиции. Они вручили ему поручение ГКНБ, в котором указано, за какие публикации его привлекают.

В соцсетях опубликовано видео задержания.

В МВД 24.kg отказались комментировать, заявив, что УВД Таласа выясняет подробности. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151624/
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