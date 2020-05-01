Кыргызстанца задержали и доставили на допрос из-за публикаций в Facebook

Пользователя Facebook Чынарбека Шабдан уулу (Ali Shabdan) задержали и доставили на допрос в УВД Таласа из-за публикаций в соцсетях. Об этом сообщил он сам.
Отметим, что на своей странице Ali Shabdan критиковал действия властей КР, а также делился публикациями и карикатурами других пользователей.
Уточняется, что сегодня жителя Таласа забрали на допрос сотрудники милиции. Они вручили ему поручение ГКНБ, в котором указано, за какие публикации его привлекают.
В соцсетях опубликовано видео задержания.
В МВД 24.kg отказались комментировать, заявив, что УВД Таласа выясняет подробности.