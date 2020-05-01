Кыргызстанца задержали и доставили на допрос из-за публикаций в Facebook

Пользователя Facebook Чынарбека Шабдан уулу (Ali Shabdan) задержали и доставили на допрос в УВД Таласа из-за публикаций в соцсетях. Об этом сообщил он сам.

Отметим, что на своей странице Ali Shabdan критиковал действия властей КР, а также делился публикациями и карикатурами других пользователей.

Уточняется, что сегодня жителя Таласа забрали на допрос сотрудники милиции. Они вручили ему поручение ГКНБ, в котором указано, за какие публикации его привлекают.

В соцсетях опубликовано видео задержания.

ГКНБ совсем обнаглели. Где сами не могут, просят МВД провести "беседу" за посты на фейсбуке! Но ничего, отныне я не буду себя сдерживать с соцсетях. Посмотрим, как они смогут меня вызвать на беседу. pic.twitter.com/cBlNy1jJcm — Aizada Marat (@Aizada) May 1, 2020

В МВД 24.kg отказались комментировать, заявив, что УВД Таласа выясняет подробности.