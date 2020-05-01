От имени вице-мэра Бишкека звонят бизнесменам и вымогают помощь нуждающимся

Журналист Айсулуу Текимбаева написала в Twitter, что неизвестный, представившийся вице-мэром Бишкека Уланбеком Азыгалиевым, позвонил и заявил, что ей нужно прийти в муниципалитет, чтобы оказать помощь уязвимым слоям населения.
Отметим, Айсулуу Текимбаева является сооснователем ОсОО, которое занимается производством медиапродуктов и зарегистрировано как юридическое лицо.
Айсулуу Текимбаева сказала 24.kg, что в мэрии ей заявили: это мошенники. Никто от имени вице-мэра, ни сам он не звонил. «Обещали передать материалы в ГКНБ. Звонивший разговаривал со мной на кыргызском. А мне в мэрии сказали, что заместитель градоначальника общается в основном на русском языке», — добавила она.
Определить, на кого зарегистрирован номер, с которого звонили журналисту, в приложении GetContact не удалось. По поисковой базе он не проходит.
Напомним, ранее владельцы магазинов также жаловались, что местные органы власти принуждают их собирать продуктовые пакеты и передавать МТУ для раздачи нуждающимся.