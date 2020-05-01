12:09
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

От имени вице-мэра Бишкека звонят бизнесменам и вымогают помощь нуждающимся

Журналист Айсулуу Текимбаева написала в Twitter, что неизвестный, представившийся вице-мэром Бишкека Уланбеком Азыгалиевым, позвонил и заявил, что ей нужно прийти в муниципалитет, чтобы оказать помощь уязвимым слоям населения.

Отметим, Айсулуу Текимбаева является сооснователем ОсОО, которое занимается производством медиапродуктов и зарегистрировано как юридическое лицо.

Айсулуу Текимбаева сказала 24.kg, что в мэрии ей заявили: это мошенники. Никто от имени вице-мэра, ни сам он не звонил. «Обещали передать материалы в ГКНБ. Звонивший разговаривал со мной на кыргызском. А мне в мэрии сказали, что заместитель градоначальника общается в основном на русском языке», — добавила она.

Читайте по теме
МТУ просит магазины собрать пакеты с продуктами. Инициатива принадлежит акиму

Определить, на кого зарегистрирован номер, с которого звонили журналисту, в приложении GetContact не удалось. По поисковой базе он не проходит.

Напомним, ранее владельцы магазинов также жаловались, что местные органы власти принуждают их собирать продуктовые пакеты и передавать МТУ для раздачи нуждающимся.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151603/
просмотров: 833
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Коронавирусом в Кыргызстане заразились 102 ребенка в возрасте до 15 лет
В Кыргызстане коронавирусом заразились еще три медика
В Кыргызстане 504 человека выздоровели от коронавируса
Число зараженных коронавирусом в мире за сутки выросло на 62,9 тысячи человек
В Кыргызстане зарегистрировали еще 10 случаев коронавируса. Всего — 756
Кыргызстанцы, застрявшие в Соль-Илецке, должны оставить машины. Иначе не вывезут
В ПРООН оценили готовность Кыргызстана к такой пандемии, как COVID-19
Не расслабляемся! Ученые спрогнозировали ежегодное возвращение коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Популярные новости
В&nbsp;Минздраве рассказали, ожидает&nbsp;ли кыргызстанцев повторный карантин В Минздраве рассказали, ожидает ли кыргызстанцев повторный карантин
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Какие предприятия начнут работать с&nbsp;1&nbsp;мая. Список Какие предприятия начнут работать с 1 мая. Список
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке, Оше и&nbsp;Джалал-Абаде продлили до&nbsp;10&nbsp;мая Режим ЧП в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде продлили до 10 мая
Бизнес
SIM-карты&nbsp;&mdash; бесплатно! Проведи майские праздники вместе с&nbsp;MegaCom SIM-карты — бесплатно! Проведи майские праздники вместе с MegaCom
Тромбопол&nbsp;&mdash; профилактика сосудистых катастроф Тромбопол — профилактика сосудистых катастроф
KICB направит на&nbsp;мероприятия по&nbsp;борьбе с&nbsp;коронавирусом более 3,5 миллиона сомов KICB направит на мероприятия по борьбе с коронавирусом более 3,5 миллиона сомов
Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца
1 мая, пятница
12:06
Парикмахерские, такси. Какие предприятия начали работать в городе Ош с 1 мая Парикмахерские, такси. Какие предприятия начали работат...
11:57
Выходные не для всех. Отдельные госорганы и банки будут работать
11:41
Кыргызстан предлагает ЕАЭС выработать единые меры по сохранению экономики
11:34
Правительство копипаста. В соцсетях вновь уличили власти Кыргызстана в плагиате
11:20
От имени вице-мэра Бишкека звонят бизнесменам и вымогают помощь нуждающимся