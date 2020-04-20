МТУ Бишкека рассылают письма в магазины с просьбой собрать пакеты с продуктами

В Бишкеке МТУ рассылают письма владельцам магазинов шаговой доступности, чтобы те собрали пакеты с продуктами для нуждающихся. Об этом в своем аккаунте Instagram сообщила блогер Анна Барвенко.
«Эти письма они разнесли по всем ларькам и магазинам. Я знаю, что помощи мало не бывает. Но больше всего на свете я не люблю делать что-то под давлением. При этом нам третью неделю не дают пропуска, чтобы элементарно закупиться продуктами», — говорит блогер.
Мэрия столицы пока недоступна для комментариев.
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