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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцы, застрявшие в Соль-Илецке, должны оставить машины. Иначе не вывезут

Граждане Кыргызстана, застрявшие в Соль-Илецке (Оренбургская область Российской Федерации на границе с Казахстаном), должны оставить свои машины. Иначе на родину они не вернутся. Такие условия, как сообщила 24.kg Мария Бурховецкая, супруга оставшегося в Соль-Илецке водителя Александра, выдвинули власти Казахстана.

По ее словам, люди недовольны, поскольку их заставляют авто оставить на платных стоянках. Средств на поддержку соотечественников, вынужденных с 17 марта жить на границе с РК, правительство Кыргызстана так и не выделило.

В консульстве в Оренбурге 24.kg подтвердили, что денег нет, но подчеркнули — казахстанская сторона согласилась предоставить коридор, но люди могут выехать только на поезде. На машинах никого не пропустят.

По данным МИД, в Оренбургской области России на границе с Казахстаном находятся 67 автомашин и около 110 кыргызских граждан, которые ожидают открытия государственной границы РК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151580/
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