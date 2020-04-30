Это важно для выпускников: как и когда пройдут этапы ОРТ

Общереспубликанское тестирование пройдет в два этапа в обычном формате. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Регистрация на участие в ОРТ завершится с 4 по 15 мая.

21 июня состоится основной тест 1 этапа;

22 июня — предметный тест 1 этапа;

24 июня — основной тест 2 этапа;

25 июня — предметный тест 2 этапа.

«Для проведения всех мероприятий заранее будут продезинфицированы помещения, между абитуриентами будет соблюдена социальная дистанция и выполнены все санитарно-эпидемиологические требования», — отметили в штабе.

Результаты ОРТ будут разосланы выпускникам 13-19 июля.