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Общество

Это важно для выпускников: как и когда пройдут этапы ОРТ

Общереспубликанское тестирование пройдет в два этапа в обычном формате. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Регистрация на участие в ОРТ завершится с 4 по 15 мая.

  • 21 июня состоится основной тест 1 этапа;
  • 22 июня — предметный тест 1 этапа;
  • 24 июня — основной тест 2 этапа;
  • 25 июня — предметный тест 2 этапа.

«Для проведения всех мероприятий заранее будут продезинфицированы помещения, между абитуриентами будет соблюдена социальная дистанция и выполнены все санитарно-эпидемиологические требования», — отметили в штабе.

Результаты ОРТ будут разосланы выпускникам 13-19 июля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151512/
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