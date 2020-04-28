12 часов ожидания и угрозы депортации. Мам с детьми только повезли в обсервацию

Две мамы с четырьмя детьми 12 часов прождали в зале ожидания аэропорта «Манас», прежде чем их повезли в обсервацию. Об этом 24.kg сообщили родственники женщин.

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Напомним, что кыргызстанку Марину Хачатурян пытались выдворить из страны, потому что у ее детей российское гражданство. В такой же ситуации оказалась и еще одна женщина. Она к тому же находится на раннем сроке беременности. Их сначала хотели депортировать в Россию тем же самолетом, которым они прилетели. Однако, после того как случай предали огласке, чиновники передумали.

«Утром их покормили, отдали им чемоданы. Но потом им уже ничего не давали. После того как к делу подключились юристы, СМИ, омбудсмен, общественные организации, их не стали выдворять из республики. Но эти две женщины с четырьмя детьми целый день просидели в аэропорту. И только полчаса назад их повезли в обсервацию. При этом юристы говорят, что вопрос еще до конца не решен», — рассказали родственники женщин.