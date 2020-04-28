19:48
USD 79.60
EUR 86.37
RUB 1.07
Общество

12 часов ожидания и угрозы депортации. Мам с детьми только повезли в обсервацию

Две мамы с четырьмя детьми 12 часов прождали в зале ожидания аэропорта «Манас», прежде чем их повезли в обсервацию. Об этом 24.kg сообщили родственники женщин.

Читайте по теме
Пошли вон! Чиновники хотят депортировать кыргызстанку с двумя маленькими детьми

Напомним, что кыргызстанку Марину Хачатурян пытались выдворить из страны, потому что у ее детей российское гражданство. В такой же ситуации оказалась и еще одна женщина. Она к тому же находится на раннем сроке беременности. Их сначала хотели депортировать в Россию тем же самолетом, которым они прилетели. Однако, после того как случай предали огласке, чиновники передумали.

«Утром их покормили, отдали им чемоданы. Но потом им уже ничего не давали. После того как к делу подключились юристы, СМИ, омбудсмен, общественные организации, их не стали выдворять из республики. Но эти две женщины с четырьмя детьми целый день просидели в аэропорту. И только полчаса назад их повезли в обсервацию. При этом юристы говорят, что вопрос еще до конца не решен», — рассказали родственники женщин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151365/
просмотров: 405
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанку с детьми решили не депортировать. Временно
Пошли вон! Чиновники хотят депортировать кыргызстанку с двумя маленькими детьми
Из Кыргызстана с января депортировали 743 человека
Из Турции за проституцию депортировали граждан Кыргызстана
Михаил Саакашвили опубликовал видео своего задержания в киевском ресторане
В парламенте не понимают, почему депортирован журналист Крис Риклтон
В МИД КР пятый день не могут выяснить, как Крис Риклтон нарушил визовый режим
В МИД выясняют, как журналист «Франс Пресс» нарушил визовый режим
Нарушил визовый режим. Журналист агентства «Франс Пресс» депортирован в Дубай
Журналисту информационного агентства «Франс Пресс» запретили въезд в Кыргызстан
Популярные новости
В&nbsp;Минздраве рассказали, ожидает&nbsp;ли кыргызстанцев повторный карантин В Минздраве рассказали, ожидает ли кыргызстанцев повторный карантин
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Бишкеке после 30&nbsp;апреля могут заработать СТО и&nbsp;службы такси В Бишкеке после 30 апреля могут заработать СТО и службы такси
В&nbsp;Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась В Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась
Бизнес
Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие
Добру тоже нужна помощь и&nbsp;поддержка. Официальное заявление партии &laquo;Биримдик&raquo; Добру тоже нужна помощь и поддержка. Официальное заявление партии «Биримдик»
Что делать, если у&nbsp;ребенка колики? Что делать, если у ребенка колики?
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать медикам ОАО «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать медикам
28 апреля, вторник
19:47
Режим ЧС в Кыргызстане. В Караколе торгуют обувью прямо на улице Режим ЧС в Кыргызстане. В Караколе торгуют обувью прямо...
19:22
Минздрав Таджикистана: 136 врачей с пневмонией госпитализированы в Душанбе
19:15
12 часов ожидания и угрозы депортации. Мам с детьми только повезли в обсервацию
19:06
Больше месяца не могут получить гумпомощь семьи в Свердловском районе Бишкека
18:41
В Кадамджае напали на активиста украинского сообщества. Подозреваемых не нашли