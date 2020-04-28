Верховный суд: Выдавший паспорт Айеркену Саймаити сотрудник ГРС не оправдан

Дело в отношении сотрудника ГРС, который незаконно выдал паспорт Айеркену Саймаити, прекратили в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Читайте по теме Уголовное дело на сотрудника ГРС, который выдал паспорт Саймаити, прекращено

По ее данным, информация о том, что Верховный суд оправдал А.А.К., не соответствует действительности. «22 ноября решением Сузакского районного суда Джалал-Абадской области работник паспортного стола был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности преступления. Производство по уголовному делу прекратили. Лицо освобождается от уголовной ответственности судом, если со дня совершения им менее тяжкого преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли три года», — сказали в пресс-службе.

31 декабря 2019-го Джалал-Абадский областной суд оставил в силе решение первой инстанции, 16 марта такое же решение приняла коллегия Верховного суда.

Напомним, что обвинение было предъявлено сотруднику ОПРН Сузакского района Джалал-Абадской области.

Гражданина Китая уйгурского происхождения Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября, когда тот сидел в кафе на улице Миллет в районе Фатих. Выяснилось, что он пользовался незаконно выданным кыргызским паспортом.