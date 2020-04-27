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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Среди новых заболевших коронавирусом граждан двое приехали из России

Два человека из вновь заболевших приехали из России. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, один из больных приехал из Соль-Илецка.

«Этот человек больше месяца был на границе. Вирус у него обнаружен при въезде в страну. Второй случай тоже был завезен из РФ. Наш гражданин приехал из Новгорода. Его также госпитализировали. Сегодня стало известно, что заразились и члены его семьи», — сказал Нурболот Усенбаев.

В Кыргызстане подтверждено 695 случаев коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151198/
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