Заболевшие в Бишкеке коронавирусом медики работают в ЦСМ № 3

У троих врачей ЦСМ № 3 в Бишкеке выявили коронавирус. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, они работают в мобильных бригадах, с контактными лицами. «Сегодня они на лечении», — сказал он.

Ранее заместитель министра сообщил, что за сутки зафиксировали еще пять случаев заболевания медработников коронавирусом. Три из них — в Бишкеке.

Это не первый случай заражения сотрудников Центра семейной медицины. Ранее коронавирус подтвердился у восьми медиков ЦСМ № 17.

Число медицинских работников, заразившихся COVID-19, достигло 180. Часть из них уже выздоровели.



