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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Правозащитники просят выпустить из СИЗО некоторых подозреваемых и женщин

Правозащитники просят выпустить из СИЗО-1 подозреваемых по не тяжким статьям Уголовного кодекса и женщин. Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова объяснила 24.kg, почему это необходимо сделать.

По ее словам, это требование адвокатов и родственников подследственных.

«Во многих странах в связи с пандемией коронавируса применяется такая практика. К арестантам, кому инкриминируются не связанные с насилием или убийством статьи, можно применить санкцию в виде домашнего ареста, подписки о невыезде или отпустить под залог. Эта мера носит профилактический характер и поможет разгрузить камеры», — отметила Клара Сооронкулова.

Она добавила, что начать следует с женщин. В первую очередь освободить беременных, многодетных, матерей-одиночек. Ранее с такой инициативой выступил омбудсмен Токон Мамытов. На сегодня в СИЗО-1 содержится 90 женщин.

В ГСИН пояснили: необходима санкция суда. Без нее руководство ведомства не может принимать решение, кого на время действия ограничений выпускать.

Но Клара Сооронкулова считает, что ждать суда необязательно. Парламент должен принять закон об амнистии, в котором будет определен перечень подследственных, кто должен быть освобожден из-под стражи.

Напомним, что в СИЗО-1 из-за карантина запрещены свидания и передачи. Арестованные не могут также встречаться со своими адвокатами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151179/
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