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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Омбудсмен Кыргызстана рассказал, кого можно выпустить из следственных изоляторов

Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов рассказал, какой категории подследственных на время действия режима ЧП можно изменить меру пресечения и выпустить из СИЗО.

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По его словам, правозащитники и юристы неоднократно поднимали вопрос, что следственные изоляторы переполнены и арестованных по подозрению в совершении не особо тяжких преступлений можно отпустить под домашний арест или подписку о невыезде.

«Я согласен, в принципе, с этим мнением. Думаю, следует выпустить женщин, многодетных матерей и тех, у кого несовершеннолетние дети», — отметил акыйкатчи.

В ГСИН сказали, что на сегодня в СИЗО-1 содержится 90 женщин. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150241/
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