Глава Минздрава назвал возможные причины заражения медиков

Одной из причин заражения коронавирусом медицинских работников может быть несоблюдение правил безопасности. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, сейчас комиссия выясняет, из-за чего заразились медицинкие работники.

«Кто-то мог заразиться в семье, а кто-то на работе. Медики надевают перчатки, очки, защитные костюмы в очагах заболевания. Возможно, некоторые не соблюдали правила безопасности, когда надевали и снимали СИЗ, и поэтому заразились», — сказал Сабиржан Абдикаримов.

Он отметил, что в правительстве решается вопрос о выплате компенсаций заболевшим медикам.

В Кыргызстане зарегистрировано 665 случаев коронавируса, из них 175 — медики.