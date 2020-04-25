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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пенсионеры могут бесплатно сдать анализы на COVID-19. Минздрав формирует список

Около 3 тысяч 500 медицинских работников смогут бесплатно сдать анализы на коронавирус в лаборатории Бонецкого. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

Уточняется, что сотрудники частных крупных компаний будут сдавать анализы на платной основе.

«Для пенсионеров и социально уязвимых слоев населения ПЦР-тест будут проводить бесплатно. Сейчас Минздрав составляет список таких лиц», — сказал Сабиржан Абдикаримов.

Напомним, что ранее республиканский штаб сообщил о запуске системы массового лабораторного диагностирования COVID-19.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 665 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 345 пациентов, скончались 8 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151064/
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