Польские медики дали оценку методике и тактике лечения коронавируса в КР

Польские специалисты совместно с коллегами из Республиканской клинической инфекционной больницы оказывают медицинскую помощь пациентам, которые в эти дни проходят там лечение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Два дня две группы из польских и кыргызстанских врачей работали в реанимации и отделениях больницы. Специалисты из Польши делятся своим опытом в лечении больных COVID-19, который они получили, когда были в провинции Ломбардия в Италии.

Польские медики отметили, что все методики и тактика лечения больных коронавирусной инфекцией в РКИБ, которые проводятся согласно национальному клиническому протоколу, правильные. Они также заметили, что и материально-техническое оснащение организовано на высоком уровне, имеется все необходимое оборудование для лечения больных.

«Директор РКИБ Гульжигит Аалиев отметил, что между специалистами двух стран проходит и взаимный обмен опытом. Ежедневно медики обсуждают тактику лечения больных и делятся своими наблюдениями», — добавили в Минздраве.

Напомним, что специалисты из Польши прибыли 19 апреля по линии Всемирной организации здравоохранения.