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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстан на помощь в борьбе с коронавирусом прибыли польские медики

В Кыргызстан прибыли медицинские специалисты из Польши. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что восемь иностранных специалистов прибыли сегодня по линии Всемирной организации здравоохранения.

«Польские медики помогут кыргызстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. Специалисты двух стран будут обмениваться информацией и делиться накопленным опытом в данном направлении», — сказали в штабе.

На сегодня в стране зарегистрировано 554 случая заражения коронавирусом, 134 из них — медики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150574/
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