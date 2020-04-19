В Кыргызстан на помощь в борьбе с коронавирусом прибыли польские медики

В Кыргызстан прибыли медицинские специалисты из Польши. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что восемь иностранных специалистов прибыли сегодня по линии Всемирной организации здравоохранения.



«Польские медики помогут кыргызстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. Специалисты двух стран будут обмениваться информацией и делиться накопленным опытом в данном направлении», — сказали в штабе.

На сегодня в стране зарегистрировано 554 случая заражения коронавирусом, 134 из них — медики.