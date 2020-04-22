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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ГРС предлагает продлить сроки действия просроченных паспортов

ГРС предлагает продлить сроки действия просроченных паспортов кыргызстанцев, а также регистраций для иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

По ее данным, разработан соответствующий проект постановления правительства.

В ведомстве отметили, что из-за введения чрезвычайного положения в отдельных регионах республики и закрытия в них центров обслуживания населения кыргызстанцы, иностранцы и лица без гражданства столкнулись с определенными трудностями в продлении и получении документов.

Проектом предлагается продлить сроки действия:

  • паспорта гражданина КР образца 2004 года до 1 сентября 2020-го;
  • общегражданского паспорта гражданина КР образца 2006 года (за исключением гражданина, не достигшего 16-летнего возраста) до 1 сентября 2020-го;
  • регистрации или продления регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства, у которых истекли установленные сроки регистрации.

Кроме того, предлагается допустить к сдаче общереспубликанского тестирования лиц, не имеющих паспорта образца 2017 года, на основании свидетельства о рождении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150812/
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