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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Алмазбеку Атамбаеву стало плохо. В суд по событиям в Кой-Таше его не доставили

Сегодня в Первомайском районном суде должен был состояться процесс по уголовному делу о событиях в Кой-Таше. Однако заседание перенесено на 27 апреля.

Как пояснила одна из подсудимых Кундуз Жолдубаева, суд отложен из-за неявки некоторых адвокатов обвиняемых. «Экс-президента Алмазбека Атамбаева не доставили по состоянию здоровья», — отметила она.

Всего по делу проходят 19 обвиняемых. В СИЗО ГКНБ находится бывший президент Алмазбек Атамбаев. В СИЗО-1  экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов, бывшие депутаты Равшан Джеенбеков и Мээрбек Мискенбаев, экс-сотрудник Девятой службы Канат Сагымбаев, а также сторонники Атамбаева  Фархат Баабиев, Канат Осмоналиев, Курманбек уулу Ринат, Марат Шаменов, Рысбек уулу Карыпбек и Нооруз Капар уулу. 

Нардепы Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, а также официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева  под домашним арестом.  

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150790/
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