Стала известна стоимость анализов на COVID-19 в частной лаборатории

В ближайшие дни одна из частных лабораторий начнет принимать анализы на коронавирусную инфекцию. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, сеть лабораторий Бонецкого совместно с Республиканским центром карантинных и особо опасных инфекций начнут проводить ПЦР-тесты на COVID-19.

«Стоимость анализа в среднем обойдется в 2 тысячи сомов», — проинформировал Нурболот Усенбаев.

Ранее стало известно, что в Кыргызстане будет развернута система массового лабораторного диагностирования COVID-19. Проект планируется реализовать на средства меценатов и предпринимателей. Согласно проекту, на первой фазе будет развернута система лабораторного диагностирования из расчета на 10 тысяч тестов ПЦР-методом и 40 тысяч тестов методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА).

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 568 случаев коронавируса. Из них 140 — у медицинских работников. Семь человек умерли.