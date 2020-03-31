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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР создают систему массового лабораторного диагностирования коронавируса

В Кыргызстане будет развернута система массового лабораторного диагностирования COVID-19. Проект планируется реализовать на средства меценатов и предпринимателей.

Стоимость первого этапа проекта составит $578 тысяч 173 в расчете 50 тысяч лабораторных тестов на 20 тысяч пациентов. Объявляется сбор средств, участие могут принять все желающие.

Инициативная группа предпринимателей и меценатов совместно с Республиканским штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и Министерством здравоохранения запускает систему массового лабораторного диагностирования COVID-19.

В условиях объявленной пандемии важную роль играет своевременное массовое лабораторное диагностирование COVID-19, которое в конечном этапе в острой фазе проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), это так называемый золотой стандарт.

Согласно проекту, на первой фазе будет развернута система лабораторного диагностирования из расчета на 10 тысяч тестов ПЦР-методом и 40 тысяч тестов методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА).

В этой связи Минздрав, сеть «Лаборатория Бонецкого» и меценаты подписали меморандум по оперативному внедрению системы диагностирования COVID-19.

В течение ближайших дней на производственной базе «Лаборатории Бонецкого» будет запущена система диагностики методом ПЦР и ИХЛА. Будут закуплены необходимое оборудование, расходные материалы и реагенты. Все это позволит выстроить систему массового диагностирования вирусной инфекции.

Сдача анализов граждан на лабораторное исследование будет осуществляться по направлению Министерства здравоохранения в установленном порядке в сети «Лаборатория Бонецкого» по всей стране.

Уточняющая информация по регламенту и о местах сдачи анализов будет предоставлена позже.

24.kg является информационным партнером проекта по запуску системы массового лабораторного диагностирования коронавируса в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148660/
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