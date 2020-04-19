Мигранты из Кыргызстана за месяц построили в Подмосковье инфекционную больницу

В Подмосковье в поселении Вороновском завершились основные работы на стройке быстровозводимого инфекционного центра. Об этом сообщают российские СМИ.

Строители приступили к отделке медицинских корпусов, началась комплектация медоборудования.

Уточняется, что Вороновскую больницу для зараженных коронавирусом в Москве возвели за месяц 8 тысяч мигрантов из Кыргызстана после указа мэра столицы Сергея Собянина. Первые пациенты поступят в больницу 20 апреля.

Площадь инфекционного центра составляет 81,3 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 500 мест, в том числе 250 коек реанимации.





