Коронавирус в Кыргызстане. В Бишкеке закрыт еще один Центр семейной медицины

В Бишкеке закрыт еще один Центр семейной медицины — ЦСМ № 13. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, врач мобильной бригады посещал гражданина на домашнем карантине, у которого потом выявили коронавирус. Принято решение о временном закрытии ЦСМ.

«На всякий случай медработника взяли под наблюдение. У него взят анализ. Коллектив тоже временно отправили домой. Уже в понедельник ЦСМ начнет работать в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

Напомним, накануне закрыли ЦСМ № 17, потому что четыре врача заразились коронавирусом.