Застрявшие в Стамбуле кыргызстанцы наконец-то вылетели на родину

В Бишкек из Стамбула вылетел самолет с кыргызстанцами. Об этом сообщает республиканский штаб.

Более 210 граждан КР ждали возвращения домой более двух недель.

Авиакомпания Turkish Airlines заявила о готовности в любой момент совершить вылет из Стамбула в Бишкек, чтобы доставить наших соотечественников домой. Однако чиновники КР решали этот вопрос неоправданно долго.

Все пассажиры по прибытии будут размещены в гостинице «Ак-Кеме» в обсервацию.

«Правительство продолжает работу по возвращению кыргызстанцев, находящихся за рубежом», — сообщили в штабе.