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Общество

Turkish Airlines готова хоть сегодня отправить борт с кыргызстанцами в Бишкек

Авиакомпания Turkish Airlines готова сегодня же совершить вылет из Стамбула в Бишкек. Об этом 24.kg сообщил лидер партии «Замандаш» Жениш Молдокматов.

По его словам, в результате переговоров дипломатов Кыргызстана турецкая сторона дала согласие на вылет борта: нужно только согласие правительства страны принять самолет в аэропорту «Манас».

«Стоимость билета будет примерно 180-200 евро. Турция также дала согласие организовать из Анкары автобус до Стамбула. Потому что надо доставить наших граждан из Анкары в Стамбул. В Стамбуле 150 человек, а борт рассчитан примерно на 220 мест», — сказал Жениш Молдокматов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150325/
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