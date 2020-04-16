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Общество

Проблем с лекарствами у онкопациентов не будет, заверили в Минздраве Кыргызстана

В Кыргызстане все вопросы обеспечения доступа к лекарственным препаратам для людей, страдающих диабетом, и онкопациентов находятся под контролем Минздрава. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, над этим работает целое управление ведомства. «Все процедуры, которые были запланированы по приобретению и поставкам препаратов, прорабатываются. На сегодня обращений от граждан еще не было», — сказал Нурболот Усенбаев.

Он подчеркнул, что Минздрав также решит вопрос отсутствия восьми наименований химиопрепаратов в детском хосписе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150269/
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