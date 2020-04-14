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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

КПП «Иркештам» на границе с Китаем восстановил работу

КПП «Иркештам» на границе с Китаем восстановил работу. Об этом сообщили в МИД.

По его данным, 14 апреля 2020 года достигнута договоренность с Китайской Народной Республикой о восстановлении работы КПП «Иркештам» на кыргызско-китайской государственной границе исключительно для грузовых перевозок двух стран.

«Вопрос работы КПП «Торугарт» будет рассматриваться сторонами с учетом дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в регионе. При этом ограничения для прохождения границы гражданами двух стран сохраняются», — отметили в МИД.

Напомним, пункты пропуска были закрыты с 24 по 30 января по инициативе китайской стороны в связи с празднованием в КНР Нового года — праздника Весны. 2 февраля уже кыргызская сторона временно закрыла государственную границу с Китайской Народной Республикой и приостановила воздушное сообщение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150133/
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