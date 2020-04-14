Режим ЧП до 30 апреля. Сроки действия пропусков автоматически продлены

При продлении режима ЧП автоматически продлеваются и сроки действия выданных пропусков. Об этом сообщает республиканский штаб со ссылкой на комендатуру Бишкека.

По его данным, граждане, нуждающиеся в получении пропусков, могут подать онлайн-заявку на портале 1312.tunduk.kg.

Напомним, что сегодня президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы о продлении режима ЧП на территории Бишкека и Оша, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Джалал-Абада и Сузакского района Джалал-Абадской области до 30 апреля.