Спецодежда в пути. В Минздраве отреагировали на жалобу медиков из Лейлека

Спецодежда врачам в Лейлеке поступит в ближайшие дни. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, поставка спецодежды в Баткенский район задержалась из-за технических проблем.
«Большая партия отправлена. Думаю, день-два — и врачи ее получат», — сказал замминистра.
Нурболот Усенбаев добавил, что средства индивидуальной защиты отправлены во все области в достаточном количестве. По его словам, этап с нехваткой СИЗ мы прошли.
«За счет гуманитарных поставок мы закрыли большие потребности», — заметил чиновник.
На сегодня в стране 430 подтвержденных фактов коронавируса.