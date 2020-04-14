Спецодежда в пути. В Минздраве отреагировали на жалобу медиков из Лейлека

Спецодежда врачам в Лейлеке поступит в ближайшие дни. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, поставка спецодежды в Баткенский район задержалась из-за технических проблем.

Читайте по теме Из спецодежды только халаты. Врачи из Лейлека просят выдать им средства защиты

«Большая партия отправлена. Думаю, день-два — и врачи ее получат», — сказал замминистра.

Нурболот Усенбаев добавил, что средства индивидуальной защиты отправлены во все области в достаточном количестве. По его словам, этап с нехваткой СИЗ мы прошли.

«За счет гуманитарных поставок мы закрыли большие потребности», — заметил чиновник.

На сегодня в стране 430 подтвержденных фактов коронавируса.