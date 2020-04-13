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Общество

Из спецодежды только халаты. Врачи из Лейлека просят выдать им средства защиты

Медики Лейлекского района Баткенской области просят обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Видеообращение сотрудников поликлиники Исфаны опубликовали в социальной сети.

По их словам, у персонала поликлиники из специальной одежды только белые халаты.

«Коронавирус проник и в Баткенскую область. У нас в Лейлекском районе в обсервации под наблюдением находятся граждане, вернувшиеся из других регионов, а также из умры, даавата и другие контактные. Мы каждый день посещаем их, проверяем самочувствие. Но у нас никаких средств индивидуальной защиты нет. В поликлинике работают 70 человек. Наш однодневный расход — это 70 одноразовых халатов, 350 масок, 350 перчаток, 70 антисептиков и 50 градусников», — заявили медики.

На сегодня в стране 419 подтвержденных фактов коронавируса, 79 из которых — медики.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сегодня во время брифинга заявил, что «в Кыргызстане медицинские работники обеспечены необходимым».

«Если чего-то не хватает, то руководители медучреждений могут обратиться в Минздрав, им со склада выдадут все необходимое», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150020/
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