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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Штаб наконец-то озвучил, сколько спецсредств для медиков есть в наличии

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом спустя много дней после неоднократных запросов СМИ проинформировать общественность о наличии специальных защитных средств для медиков наконец-то озвучил цифры.

Информация по запасам СИЗ по состоянию на 13 апреля:

  • одноразовые защитные костюмы — 16 тысяч 388 штук;
  • многоразовые защитные костюмы — 13 тысяч 60 штук;
  • маски — 792 тысяч 836 штук;
  • бахилы — 410 тысяч 692 пары;
  • очки — 6 тысяч 579 штук;
  • перчатки — 6 миллионов 259 тысяч 603 пары;
  • респираторы — 41 тысяча 611 штук.

Данные о спецобуви, дезинфицирующих средствах, санитайзерах, защитных плащах, касках для лица, комбинезонах, пульверизаторах отсутствуют.

Вопрос обеспечения СИЗ медицинских работников находится на контроле республиканского штаба, заверяют чиновники. Ответственными по регионам выступают руководители на местах. В случае появления недостатка замещение обеспечивается с других складов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150001/
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