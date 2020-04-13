Штаб наконец-то озвучил, сколько спецсредств для медиков есть в наличии

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом спустя много дней после неоднократных запросов СМИ проинформировать общественность о наличии специальных защитных средств для медиков наконец-то озвучил цифры.

Информация по запасам СИЗ по состоянию на 13 апреля:

одноразовые защитные костюмы — 16 тысяч 388 штук;

многоразовые защитные костюмы — 13 тысяч 60 штук;

маски — 792 тысяч 836 штук;

бахилы — 410 тысяч 692 пары;

очки — 6 тысяч 579 штук;

перчатки — 6 миллионов 259 тысяч 603 пары;

респираторы — 41 тысяча 611 штук.

Данные о спецобуви, дезинфицирующих средствах, санитайзерах, защитных плащах, касках для лица, комбинезонах, пульверизаторах отсутствуют.

Вопрос обеспечения СИЗ медицинских работников находится на контроле республиканского штаба, заверяют чиновники. Ответственными по регионам выступают руководители на местах. В случае появления недостатка замещение обеспечивается с других складов.