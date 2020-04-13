Граждане Кыргызстана, застрявшие в Новосибирске, обратились к брату президента депутату Жогорку Кенеша Асылбеку Жээнбекову. Об этом 24.kg рассказала Ирина Степкичева.

По ее словам, кыргызстанцы написали письмо и видеообращение. Они просят нардепа донести их требование вернуться на родину главе государства Сооронбаю Жээнбекову и премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву.

Ирина Степкичева отметила: люди в отчаянии и им не к кому больше обращаться. Чиновники их не слышат и свой отказ помочь вернуть кыргызстанцев в Бишкек объясняют отсутствием тест-систем на определение коронавируса и мест в обсервации.

«Граждане Кыргызской Республики в одночасье превратились в изгоев. Нас правительство лишило отечества, дома, семьи, работы, какой-либо надежды на будущее. Мы тщетно обращались за помощью к руководству страны, просили разрешить посадку самолета рейса 5541 авиакомпании S7 в аэропорту «Манас». Мы не можем попасть на родину с 19 марта. Рейсы, запланированные на 21, 27 марта, 1-2, 6 и 11 апреля, были отменены под предлогом отсутствия то тест-систем, то мест в обсервациях, то нехватки врачей. Первый вице-премьер Кубатбек Боронов публично пообещал, что нас вывезут в Бишкек рейсом, запланированным на 11 апреля. Однако ночью 10 апреля нам сообщили, что рейс отменен. На встрече с нами генконсул Калдарали Маматалиев объяснил отмену рейса отсутствием у государства денег на наше содержание и настойчиво уговаривал остаться в России, снять жилье и трудоустроиться. Мы не мигранты и не гастарбайтеры, мы краткосрочно оказались в Новосибирске в непростое время по делам. Среди нас беременные, женщины с детьми, студенты, люди после операций, лечения, командировочные, много пожилых», — говорится в обращении.

Ранее первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на пресс-конференции заявил, что «11 апреля запланирован рейс для вылета российских граждан из Кыргызстана, пользуясь случаем, из Новосибирска будет возвращена первая часть наших соотечественников».

150 граждан КР должны были улететь из Новосибирска еще 19 марта, но все рейсы отменили. 3 апреля их из транзитной зоны аэропорта перевезли в хостел.