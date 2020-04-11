Кыргызстанцы остаются в Новосибирске до 30 апреля. Сегодняшний рейс отменили

Граждане Кыргызстана остаются в Новосибирске до 30 апреля. Сегодняшний рейс отменен, сообщила 24.kg одна из пассажиров Ирина Степкичева.

По ее словам, вылет должен был состояться сегодня в 15.25, однако, когда она позвонила в диспетчерскую службу аэропорта Толмачево, чтобы уточнить расписание, ей ответили, что рейса не будет. «Мы попробовали связаться с генконсулом КР в Новосибирске, но телефон отключен», — отметила Ирина Степкичева.

Ранее первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на пресс-конференции в республиканском штабе заявил, что «11 апреля запланирован рейс для вылета российских граждан из Кыргызстана, пользуясь случаем, из Новосибирска будет возвращена первая часть наших соотечественников».

150 граждан КР должны были улететь из Новосибирска еще 19 марта, но все рейсы отменили. 3 апреля их из транзитной зоны аэропорта перевезли в хостел.