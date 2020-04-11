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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Минздраве рассказали, куда распределят гумпомощь от Джека Ма

В Минздраве создана комиссия по распределению гуманитарной помощи. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

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По его словам, в первую очередь полученная от спонсоров помощь распределяется среди тех учреждений, где больше всего нужна.

«Гуманитарную помощь из Китая — комплекты респираторов, масок и защитных костюмов — мы направили в Ноокатский, Сузакский и Ала-Букинский районы, Ош и Джалал-Абад», — рассказал Мадамин Каратаев.

Напомним, что фонды миллиардера Джека Ма оказали гуманитарную помощь Кыргызстану. 10 апреля в Бишкек прилетел борт с защитными костюмами, масками и бесконтактными термометрами на сумму более $255 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149797/
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